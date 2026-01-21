Martín Anselmi em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2026 10:48

estreia de Martín Anselmi no comando da equipe, assim como a estreia dos titulares em 2026. Por isso, a partida válida pela terceira rodada do às 19h (de Brasília) no Nilton Santos, gera expectativa ao torcedor alvinegro.

Botafogo x Volta Redonda marca ano comando da equipe, assim como a estreia dos titulares em 2026. Por isso, a partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca , nesta quarta-feira (21),gera expectativa ao torcedor alvinegro.

Onde assistir a Botafogo x Volta Redonda



O jogo terá transmissão apenas do Premiere (pay-per-view).



Provável escalação do Glorioso



Para a primeira partida com o elenco principal, após duas rodadas utilizando o sub-20, o Botafogo de Martín Anselmi deve ter uma novidade no esquema. O treinador argentino gosta de utilizar três zagueiros e treinou assim durante a pré-temporada.



Entre os relacionados, duas novidades serão os retornos de Bastos e Neto, que estão recuperados de lesão.



O time titular do Botafogo deve ser: Provável escalação do Botafogo: Léo Linck (Neto); Barboza, Newton e Marçal (Bastos); Vitinho (Mateo Ponte), Telles, Danilo e Savarino; Artur Montoro e Arthur Cabral.



O possível time do Voltaço



Único 100% no Campeonato Carioca, o Volta Redonda tem seis pontos somados em dois jogos (Boavista e Flamengo) e ainda não sofreu gol. Diante do bom desempenho, o técnico Rodrigo Santana manterá quase toda equipe e conta com o retorno do atacante Marquinhos, que cumpriu suspensão.



A provável escalação do Volta Redonda é: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Jean Victor; Bruno Barra, Dener, PK, Marquinhos e Ygor Catatau; MV.



Arbitragem do jogo no Nilton Santos



Árbitro: Bruno Mota Correia.

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Gabriel Bernardo Duarte.

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.