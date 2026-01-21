Botafogo x Volta Redonda marca a estreia de Martín Anselmi no comando da equipe, assim como a estreia dos titulares em 2026. Por isso, a partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília) no Nilton Santos, gera expectativa ao torcedor alvinegro.
Onde assistir a Botafogo x Volta Redonda
O jogo terá transmissão apenas do Premiere (pay-per-view).
Para a primeira partida com o elenco principal, após duas rodadas utilizando o sub-20, o Botafogo de Martín Anselmi deve ter uma novidade no esquema. O treinador argentino gosta de utilizar três zagueiros e treinou assim durante a pré-temporada.
Entre os relacionados, duas novidades serão os retornos de Bastos e Neto, que estão recuperados de lesão.
O time titular do Botafogo deve ser: Provável escalação do Botafogo: Léo Linck (Neto); Barboza, Newton e Marçal (Bastos); Vitinho (Mateo Ponte), Telles, Danilo e Savarino; Artur Montoro e Arthur Cabral.
Único 100% no Campeonato Carioca, o Volta Redonda tem seis pontos somados em dois jogos (Boavista e Flamengo) e ainda não sofreu gol. Diante do bom desempenho, o técnico Rodrigo Santana manterá quase toda equipe e conta com o retorno do atacante Marquinhos, que cumpriu suspensão.
A provável escalação do Volta Redonda é: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Jean Victor; Bruno Barra, Dener, PK, Marquinhos e Ygor Catatau; MV.
Arbitragem do jogo no Nilton Santos
Árbitro: Bruno Mota Correia. Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Gabriel Bernardo Duarte. VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.
