David Ricardo, zagueiro do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo conclui transferência de zagueiro para clube russo
David Ricardo, de 23 anos, irá atuar pelo Dínamo Moscou
Botafogo monitora situação de Cuiabano e mantém conversas com Nottingham Forest
Clube aposta em boa relação com ingleses e no desejo do jogador para conseguir contratá-lo
Dirigente do Botafogo admite dificuldade para derrubar transfer ban: 'Não é simples'
Alvinegro está impedido de registrar novos jogadores
Martín Anselmi explica como Botafogo vai jogar e avisa: 'Seremos competitivos'
Técnico estreia na quarta-feira, cita necessidade de reforços e torce por fim do transfer ban
Kauan Toledo se destaca em início de temporada e pede passagem no Botafogo
Joia marcou primeiro gol como profissional na derrota diante do Sampaio Corrêa
Matheus Martins recebe sondagem de clube holandês, e Botafogo aguarda proposta
Alvinegro está disposto a negociar o atacante
