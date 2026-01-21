David Ricardo, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

David Ricardo, zagueiro do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2026 08:00

Rio - Depois da negociação ter sido paralisada, o Botafogo concluiu a transferência do zagueiro David Ricardo, de 23 anos, para o Dínamo Moscou. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Alvinegro irá receber 6 milhões de euros (R$ 37,83 milhões), de forma fixa, pelo defensor.

O acordo com o clube russo prevê também a possibilidade de mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) em metas a serem batidas. David Ricardo irá assinar contrato de quatro anos, com a possibilidade de mais um.

A negociação chegou a ser paralisada, porque Zenit e CSKA, também da Rússia, sinalizaram interesse em David Ricardo, mas as conversas não evoluíram. O Torino, da Itália, fez ofertas de empréstimo, mas o Botafogo não tinha o interesse neste tipo de negociação.

O zagueiro chegou ao clube carioca no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Na última temporada, o defensor marcou um gol e deu uma assistência em 29 jogos, sendo 26 como titular.