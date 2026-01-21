Michele Umezu é mãe de filho de Ronaldo FenômenoReprodução / Instagram
"Não curto essas coisas. Disse não e ele insistiu. Isso é assédio. Não me incomodo com cantadas, mas quando vira assédio é perturbador. Toda mulher sofre ou sofreu assédio. E a primeira vez que foi assediada pode ter sido na adolescência", afirma.
Michele conta que é assediada frequentemente. "Por muitas pessoas influentes famosos, mulheres. jogadores", revela ela, que conta que acredita que o assédio seja maior por ela postar fotos de biquíni para mostrar o físico. "Mulheres com físico atlético ou sensual são frequentemente responsabilizadas pelo assédio que sofrem. O problema não é o corpo ou a foto de biquíni no Instagram, é a cultura. O corpo feminino nunca está certo: se é sensual, provoca; se é forte, intimida", conclui.
