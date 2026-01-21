Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Flamengo tem interesse na contratação de Danilo, do Botafogo
Jogador, de 24 anos, chegou ao Alvinegro no ano passado
Léo Jardim lamenta derrota do Vasco, mas garante: 'Não tem terra arrasada'
Cruz-Maltino perdeu para o Flamengo por 1 a 0, pelo Carioca
Bruno Henrique exalta força do Flamengo após vitória sobre o Vasco
Atacante ressaltou a importância do grupo para o resultado no Maracanã, pelo Carioca
Com um a mais, Flamengo vence o Vasco e respira no Carioca
Rubro-Negro ficou em vantagem numérica após a expulsão de Barros, no começo do segundo tempo
Martín Anselmi revela conversa com Savarino e valoriza desempenho do Botafogo
Técnico argentino estreou na vitória sobre o Volta Redonda, no Nilton Santos
Montoro celebra atuação pelo Botafogo e comenta saída de Savarino: 'Desejo o melhor'
Argentino foi o autor do gol da vitória sobre o Volta Redonda, no Nilton Santos
Montoro marca, e Botafogo vence o Volta Redonda na estreia de Martín Anselmi
Glorioso teve boa atuação e superou o Tricolor de Aço no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca
