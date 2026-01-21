Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação do volante Danilo, de 24 anos, que defende o Botafogo. O Rubro-Negro avalia a possibilidade de fazer uma proposta pelo jogador, que chegou ao Alvinegro, no meio da temporada passada. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.
Em julho de 2025, Botafogo pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época) ao Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo jogador. O volante se tornou a contratação mais cara da história do clube.
O Flamengo não deverá ter facilidade para contratar Danilo. No ano passado, o Botafogo recusou uma proposta do Fulham de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões na cotação da época). O volante tinha acabado de chegar ao clube carioca.
No total, Danilo entrou em campo pelo Botafogo em apenas 15 jogos em 2025. Foram 13 pelo Brasileiro e dois pela Libertadores. Ele fez um gol e deu três assistências. O volante tem contrato até julho de 2029.
