O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira (21) a chegada de Luan Freitas, ex-Fluminense. O zagueiro, que assinou vínculo até o fim de 2027, reforçará o Leão do Pici na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
"Foi muito fácil aceitar o projeto do Fortaleza. Estou muito feliz com a oportunidade. Prometo dar o meu melhor aqui para esse clube voltar para onde ele realmente merece, que é a Série A", iniciou o jogador.
"As expectativas têm que ser sempre as melhores. Vamos buscar todos os campeonatos que vamos disputar. Como eu falei, voltar para a Série A é o nosso objetivo principal, mas também temos outras competições que vamos dar o nosso melhor para vencer", completou.
Em 2025, Luan Freitas atuou por empréstimo em 14 partidas pelo Juventude e deu uma assistência. Antes, também na temporada passada, vestiu a camisa do Paysandu em 33 confrontos.
