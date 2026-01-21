Formiga, de 47 anos, já disputou sete Copas do Mundo e sete edições dos Jogos OlímpicosSam Robles / CBF
Ex-atleta Formiga é nomeada diretora de Políticas do Futebol Feminino no Ministério do Esporte
Ela será responsável por ações de incentivo à base, inclusão social e articulações com federações e clubes
Jogadores do Manchester City anunciam que vão reembolsar torcedores após derrota; entenda
Clube inglês perdeu por 3 a 1 para o Bodo/Glimt, da Noruega, pela Liga dos Campeões, um dos resultados mais surpreendentes de sua história recente
Ex-Fluminense, Richarlison quer deixar o Tottenham no meio de 2026
Atacante, de 28 anos, pode ser vendido por R$ 156,88 milhões
Meia ex-Fluminense é anunciado como reforço de clube da Série B
Jogador chega ao Sport sem custos, após ficar livre no mercado
Vasco anuncia compra de Andrés Gómez; veja valor e tempo de contrato
Atacante colombiano estava emprestado e é um dos titulares do time de Fernando Diniz
'Varzenal': documentário retrata campeonato de várzea inspirado no Arsenal
Série mostra a jornada de times amadores até a final, disputada em Londres
