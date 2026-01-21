Manchester City foi derrotado nesta terça-feira (20) para o norueguês Bodo/Glimt - Divulgação / Manchester City

Manchester City foi derrotado nesta terça-feira (20) para o norueguês Bodo/GlimtDivulgação / Manchester City

Publicado 21/01/2026 16:22

Os jogadores do Manchester City reembolsarão o valor dos ingressos que os torcedores que viajaram até a Noruega pagaram para acompanhar a derrota da equipe por 3 a 1 para o Bodo/Glimt, pela Liga dos Campeões.

Os 'Citizens' tiveram, nesta terça-feira (20), um dos resultados mais surpreendentes de sua história recente, quando o modesto time norueguês conquistou sua primeira vitória na fase de liga do torneio.

Os 55 mil habitantes da cidade de Bodo caberiam quase todos no Etihad Stadium, casa do City, enquanto a disparidade financeira entre os clubes é colossal.

Nesse contexto, os jogadores do time de Manchester concordaram em pagar do próprio bolso o valor dos ingressos (33 dólares cada, ou R$ 176 na cotação atual) aos 374 torcedores que viajaram para a partida no pequeno estádio Aspmyra Stadion.

"Nossos torcedores são tudo para nós", diz o comunicado publicado pelos capitães do City: Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri e Erling Haaland.

"Sabemos do sacrifício que nossos torcedores fazem quando viajam por todo o mundo para nos apoiar, em casa e fora (...) É a melhor torcida do mundo", destacaram. "Cobrir o valor desses ingressos para os torcedores que viajaram a Bodo é o mínimo que podíamos fazer".

O Manchester City venceu apenas dois dos seus últimos sete jogos entre todas as competições: na Copa da Inglaterra contra o Exeter, da terceira divisão, e a ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle.

O time ainda não venceu no Campeonato Inglês este ano e a derrota do último fim de semana para o arquirrival Manchester United o deixou sete pontos atrás do líder Arsenal.