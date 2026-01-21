Richarlison pode deixar o TottenhamBen Stansall / AFP
Ex-Fluminense, Richarlison quer deixar o Tottenham no meio de 2026
Atacante, de 28 anos, pode ser vendido por R$ 156,88 milhões
Meia ex-Fluminense é anunciado como reforço de clube da Série B
Jogador chega ao Sport sem custos, após ficar livre no mercado
Vasco anuncia compra de Andrés Gómez; veja valor e tempo de contrato
Atacante colombiano estava emprestado e é um dos titulares do time de Fernando Diniz
'Varzenal': documentário retrata campeonato de várzea inspirado no Arsenal
Série mostra a jornada de times amadores até a final, disputada em Londres
Depois de frustração com Hinestroza, Boca pode fazer investida por Kevin Serna
Atacante, de 27 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027
Flamengo assina primeiro contrato profissional com meia Rogério Araújo
Meia de 17 anos assina por três temporadas e tem multa de R$ 315 milhões
