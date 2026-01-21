Richarlison pode deixar o Tottenham - Ben Stansall / AFP

Publicado 21/01/2026 16:20

Rio - O ciclo do atacante Richarlison, de 28 anos, com o Tottenham está perto do fim. De acordo com informações da "ESPN", o Pombo tem interesse de deixar o clube inglês ao término da atual temporada europeia no meio do ano.

O clube de Londres, inclusive, já teria estipulado o valor para liberá-lo: algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 156,88 milhões). Equipes da Arábia Saudita e da Turquia já demonstraram interesse na contratação do atacante.

Richarlison também recebeu sondagens de Fluminense e Flamengo no começo da atual temporada europeia, mas rechaçou voltar ao futebol brasileiro naquela época. O atacante tem contrato com o Tottenham até junho de 2027.

No futebol inglês desde a metade de 2017, Richarlison se destacou pelo Watford e pelo Everton, mas não conseguiu render o esperado pelo Tottenham. Na atual temporada, ele entrou em campo em 33 vezes e marcou oito gols.