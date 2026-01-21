'Varzenal' vira documentário sobre várzea inspirada no Arsenal - Reprodução/ Instagram

Publicado 21/01/2026 15:49

Rio- Um torneio de futebol de várzea com times cujos jogadores têm uma paixão em comum: o Arsenal, clube da Premier League. Sim, isso existe.

Oito times de várzea de São Paulo disputaram a Copa OMO Varzenal, campeonato de futebol amador criado pela marca de lava-roupas em parceria com KondZilla, produtor musical brasileiro. A competição trouxe times de várzea que tem o clube inglês, Arsenal, em seu nome e como sua grande inspiração, para competirem entre si e disputarem a final em terras britânicas.

O projeto, idealizado pela agência Omnicom Creative, tendo a sujeira como protagonista, levou os finalistas para jogarem no Emirates Stadium, em Londres. O resultado final é o lançamento do documentário sobre a trajetória dos times, que conta a jornada esportiva, desde os campos de terrão em Santo André-SP, até a grande final na Inglaterra, que foi lançado hoje (21) no canal do YouTube da KondZilla, o maior da América Latina, e contará com cinco episódios.



"O futebol de várzea vai muito além do jogo, é um reflexo de resiliência, paixão, esforço coletivo e superação, é um movimento enraizado em identidade e pertencimento. Decidimos nos conectar com esse universo e levar a essência do 'Se Sujar Faz Bem' para fora da lavanderia, num espaço que traduz a nossa mensagem. Essa iniciativa mostra que a sujeira faz parte do jogo, e também das histórias e legados que construímos juntos", explica Giovanna Gomes, CMO de Home Care Latam na Unilever.



Com cinco episódios e narrativa emocionante e relatos pessoais dos jogadores, o conteúdo passa pela seleção dos times, os jogos mata-mata em Santo André, a revelação dos finalistas e, por fim, a chegada deles à capital inglesa, mostrando a preparação e a grande final em um dos estádios mais icônicos do mundo.



"A várzea é o coração da comunidade, é uma expressão cultural que vai além do jogo. O futebol amador faz parte da rotina das famílias e da cultura brasileira. E este campeonato tem o poder de dar visibilidade a essa paixão, transformando-a em um movimento global", comenta Konrad Dantas, CEO e Fundador da KondZilla.



Os episódios estarão disponíveis no canal do YouTube da KondZilla e serão lançados entre 21, 23, 25, 27 e 29 de janeiro.