'Varzenal' vira documentário sobre várzea inspirada no Arsenal
"O futebol de várzea vai muito além do jogo, é um reflexo de resiliência, paixão, esforço coletivo e superação, é um movimento enraizado em identidade e pertencimento. Decidimos nos conectar com esse universo e levar a essência do 'Se Sujar Faz Bem' para fora da lavanderia, num espaço que traduz a nossa mensagem. Essa iniciativa mostra que a sujeira faz parte do jogo, e também das histórias e legados que construímos juntos", explica Giovanna Gomes, CMO de Home Care Latam na Unilever.
Com cinco episódios e narrativa emocionante e relatos pessoais dos jogadores, o conteúdo passa pela seleção dos times, os jogos mata-mata em Santo André, a revelação dos finalistas e, por fim, a chegada deles à capital inglesa, mostrando a preparação e a grande final em um dos estádios mais icônicos do mundo.
"A várzea é o coração da comunidade, é uma expressão cultural que vai além do jogo. O futebol amador faz parte da rotina das famílias e da cultura brasileira. E este campeonato tem o poder de dar visibilidade a essa paixão, transformando-a em um movimento global", comenta Konrad Dantas, CEO e Fundador da KondZilla.
Os episódios estarão disponíveis no canal do YouTube da KondZilla e serão lançados entre 21, 23, 25, 27 e 29 de janeiro.
