Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Real Madrid teria interesse no retorno de Carlo Ancelotti. De acordo com informações do portal britânico "The Touchline", o clube espanhol vê o italiano como uma possibilidade para assumir o comando da equipe na próxima temporada.
LEIA MAIS: Gabriel Jesus marca duas vezes, e Arsenal vence a Inter
Carlo Ancelotti tem contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo. O treinador, de 66 anos, já deixou claro que depois de treinar a seleção brasileira, só voltaria para assumir um clube se fosse o Real Madrid.
LEIA MAIS: Vini Jr dá show e comanda goleada do Real na Liga dos Campeões
O italiano e a entidade máxima do futebol brasileiro têm conversado sobre a possibilidade de ampliar o vínculo até 2030. Carlo Ancelotti está bastante adaptado ao Brasil e deseja seguir no comando da Seleção.
LEIA MAIS: City perde para time norueguês e passa vexame na Liga dos Campeões
Além do italiano, outro nome que o Real Madrid tem avaliado é o de Jürgen Klopp, que está sem trabalhar desde junho de 2024. Álvaro Arbeloa deverá dirigir o clube espanhol até o fim da atual temporada.