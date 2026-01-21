Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Real Madrid estaria avaliando retorno de Carlo Ancelotti, diz portal britânico
Treinador, de 66 anos, tem contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo
Ex-técnico do Kaká revela que foi sequestrado no Marrocos após cair em golpe
Adrian Heath afirmou que criminosos cobraram valores de seis dígitos para sua família
John Kennedy e Santi Moreno treinam e têm boas chances de encarar o Nova Iguaçu
Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira
Juninho lamenta poucas chances no Flamengo, mas afirma: 'Saí pela porta da frente'
Atacante avalia passagem como positiva
Vasco finaliza venda de Leandrinho a clube dos Emirados Árabes
Jovem lateral da base não tinha espaço e pediu para deixar o Cruz-Maltino
Ex-Botafogo, Júnior Santos tem negociação para defender o Corinthians
Atacante, de 31 anos, não teve bom rendimento no Atlético-MG em 2025
