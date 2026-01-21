Júnior Santos não vive bom momento no Atlético-MGPedro Souza/Atlético-MG
Ex-Botafogo, Júnior Santos tem negociação para defender o Corinthians
Atacante, de 31 anos, não teve bom rendimento no Atlético-MG em 2025
Homem ateia fogo em estátua de Cristiano Ronaldo: 'Último aviso'
Polícia portuguesa investiga vandalismo e possível ameaça em postagem nas redes sociais
Ex-Botafogo, David Ricardo é anunciado pelo Dínamo Moscou
Zagueiro, de 23 anos, foi negociado por R$ 37,44 milhões fixos
Vasco fecha a contratação do atacante Hinestroza
Cruz-Maltino acerta com reforço após dar chapéu no Boca Juniors
Vini Jr mostra confiança em renovação com o Real: 'Na hora certa a gente vai acertar'
Atacante, de 25 anos, tem vínculo até junho de 2027
Lista de relacionados do Botafogo conta com o retorno de três lesionados
Glorioso enfrenta o Volta Redonda em primeiro jogo com o elenco principal em 2026
