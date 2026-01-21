Júnior Santos não vive bom momento no Atlético-MGPedro Souza/Atlético-MG

Rio - O atacante Júnior Santos, de 31 anos, pode trocar o Atlético-MG pelo Corinthians em 2026. De acordo com informações do portal "GE", o clube paulista negocia com o mineiro a contratação do jogador por um empréstimo.
A oferta do atual campeão da Copa do Brasil é um empréstimo sem custos por uma temporada. O Corinthians pagaria parte dos vencimentos de Júnior Santos. O atacante tem interesse em atuar no clube paulista.
O Atlético-MG pagou 7,5 milhões de dólares (R$ 45,9 milhões) para tirar Júnior Santos do Botafogo no começo de 2025. Ele assinou contrato até o fim de 2028.
Autor do gol do título da Libertadores do Botafogo em 2024, o atacante não teve no Atlético-MG o rendimento esperado. Na temporada passada, ele entrou em campo em 28 jogos e anotou somente dois gols.