Homem que ateou fogo na estátua de Cristiano Ronaldo já foi identificado Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/01/2026 13:14

A estátua de Cristiano Ronaldo, um dos símbolos turísticos mais visitados da Ilha da Madeira, em Portugal, foi alvo de vandalismo na terça-feira (20). Um homem ateou fogo à escultura instalada em frente ao Museu CR7, em Funchal, e registrou toda a ação em vídeo postado nas redes sociais.



Em publicação no perfil @zaino.tcc.filipe, no Instagram, o responsável pelo ataque ainda marcou a conta oficial de Cristiano Ronaldo. Ele também escreveu uma mensagem enigmática e que pode ser interpretada como ameaça: "Este é o último aviso de Deus".



PSP da Madeira diz estar "a tentar identificar o autor do crime de dano" pic.twitter.com/AKqBlTxkyl — Record (@Record_Portugal) January 20, 2026

Ataque a estátua de Cristiano Ronaldo não é o único



As imagens que viralizaram mostram o autor despejando um líquido inflamável sobre a estátua em tamanho real do jogador português, antes de iniciar o incêndio. A Polícia de Segurança Pública de Portugal confirmou a abertura de um inquérito para apurar o caso, tratado oficialmente como crime.



Segundo jornais portugueses, o suspeito foi identificado e já é conhecido das autoridades por envolvimento em outros episódios parecidos na região.

Ponto turístico importante na região



Inaugurado em 2013, o Museu CR7 fica na cidade natal de Cristiano Ronaldo e reúne parte importante da trajetória do atacante português, com troféus, camisas históricas e prêmios individuais. A estátua fica na área externa e é uma das atrações mais procuradas.





