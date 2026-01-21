Vini Jr em treino pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 21/01/2026 12:30

Espanha - Apesar de não estar vivendo sua melhor temporada no Real Madrid, o atacante Vini Jr, de 25 anos, ressaltou seu desejo e confiança de que irá renovar seu contrato com o clube espanhol. O vínculo do atleta com os Merengues vai até junho de 2027.

"Quero seguir aqui (no Real Madrid) por muito tempo. Tenho um ano de contrato, estamos muito tranquilos em relação a isso. Confio muito no presidente (Florentino Pérez), ele confia em mim. Temos uma relação muito boa, e na hora certa a gente vai acertar as coisas. Não tenho pressa em relação a isso", disse em entrevista à TNT Sports.

De acordo com informações da "ESPN", a possibilidade de uma renovação aumentou com a saída de Xabi Alonso do comando do Real Madrid. O trabalho do espanhol era um dos obstáculos para que o Real Madrid intensificasse seus esforços para ampliar o vínculo do brasileiro.

Agora, a situação pode avançar, mas ainda há algumas questões financeiras. Vini Jr deseja uma valorização salarial, que o Real Madrid não estava inicialmente disposto a conceder. As partes podem retomar as conversas.

No Real Madrid desde 2019, Vini Jr foi decisivo em dois títulos da Liga dos Campeões. Porém, na temporada passada, o atacante não teve seu melhor desempenho. Na atual era, o brasileiro continua com atuações abaixo do seu nível.