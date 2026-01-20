Manchester City perdeu para o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões - Darren Staples / AFP

Publicado 20/01/2026 18:00

Rio - O Manchester City sofreu um vexame na Liga dos Campeões. O time inglês perdeu para o Bodo/Glimt, da Noruega, por 3 a 1, nesta terça-feira (20), fora de casa, pela sétima rodada, e se tornou o primeiro time derrotado pela equipe norueguesa na história da competição continental. O dinamarquês Kasper Hogh foi o destaque do jogo, com dois gols.

Com o resultado, a equipe comandada por Pep Guardiola permanece em quarto lugar, com 13 pontos, já garantido nas oitavas de final. O Bodo, por sua vez, está em 26ª, com seis, e ainda tem chances de se classificar para a segunda fase. Na última rodada, os noruegueses enfrentam o Atlético de Madrid, dia 28, às 17h (de Brasília), fora de casa.

O Bodo/Glimt deu uma aula de contra-ataque no primeiro tempo e surpreendeu o Manchester City. Mesmo com apenas 23% de posse de bola, os noruegueses conseguiram abrir o placar com Kasper Hogh, de cabeça, aos 21 minutos. Depois, ampliou aos 23, novamente com o centroavante dinamarquês, que mostrou boa noção de posicionamento dentro da área.

Logo no começo do segundo tempo, o Bodo/Glimt deu um banho de água fria no Manchester City, que esboçava uma reação. Hauge pedalou, passou pela marcação e bateu colocado para marcar um belo gol. Pouco depois, Cherki diminuiu para o City, mas a expulsão de Rodri logo depois esfriou qualquer reação dos ingleses na partida.