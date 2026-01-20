Manchester City perdeu para o Bodo/Glimt na Liga dos CampeõesDarren Staples / AFP
Manchester City perde para time norueguês e passa vexame na Liga dos Campeões
Citizens perderam para o Bodo/Glimt por 3 a 1
Tour da taça da Copa do Mundo de 2026 chega no Brasil em fevereiro
Troféu do Mundial vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília entre os dias 23 e 25
Audi apresenta carro de Bortoleto para a próxima temporada da Fórmula 1
Equipe alemã apresentou o monoposto durante evento em Berlim
Vasco acerta o empréstimo de Sforza para o Talleres, da Argentina
Jogador será emprestado até o fim de 2026
Botafogo monitora situação de Cuiabano e mantém conversas com Nottingham Forest
Clube aposta em boa relação com ingleses e no desejo do jogador para conseguir contratá-lo
Em negociação com clube inglês, Rayan desfalca Vasco em clássico contra Flamengo
Atacante não será relacionado para a partida
Gabriel Jesus marca duas vezes, e Arsenal vence a Inter de Milão na Liga dos Campeões
Arsenal garante vaga direta nas oitavas de final da competição
