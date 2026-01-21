Adrian Heath durante jogo em 2019 - Carmen Mandatto / Getty Images via AFP

Publicado 21/01/2026 14:24 | Atualizado 21/01/2026 14:27

O técnico inglês Adrian Heath, que passou pelo Orlando City, dos Estados Unidos, onde comandou Kaká, revelou que já foi sequestrado na Arábia Saudita, após cair em um golpe de entrevista de emprego para ser treinador em um clube local. Ele passou três dias no Marrocos temendo por sua vida, segundo afirmou ao jornal "The New York Times", em entrevista publicada nesta quarta-feira (21).

Heath contou que tudo começou na metade de 2024, quando estava de férias, e recebeu uma ligação de um suposto agente do Reino Unido, oferecendo um trabalho no país saudita em um clube não identificado. As conversas se estenderam por meses, até que ele recebeu um convite para conhecer o homem pessoalmente, em um hotel cinco estrelas de Marrocos, em 17 de novembro.

Adrian foi recebido por dois homens que o aguardavam no aeroporto e o levariam de carro até a hospedagem. No entanto, o veículo desviou da rodovia principal e chegou a um pequeno prédio residencial, em uma área "estranha". Eles o colocaram em uma sala do imóvel e depois, um dos homens que estava lá fez a cobrança.

"Você obviamente percebe que isso não é o que pensou que seria", disse o criminoso. "Vai funcionar assim: você vai nos mandar dinheiro. E, se você não mandar, não verá sua esposa novamente. Nem seus dois filhos, nem seus netos", ameaçou, cobrando um valor não revelado, mas na casa dos seis dígitos.

Heath fez ligações para sua mulher, Jane, que explicavam que devido a mudanças na conta bancária, era necessária a presença do próprio treinador para transferências. Então, ela ligou imediatamente a um ex-atleta da MLS, o campeonato dos Estados Unidos, que tinha um conhecido funcionário do FBI. Eles descobriram que os sequestradores se esqueceram de desligar os dados de localização do celular do Adrian.

As informações foram enviadas às autoridades, e em questão de minutos, a postura dos criminosos mudou. Eles o levaram de volta ao aeroporto, onde posteriormente, o técnico encontrou sua mulher e os agentes, que o interrogaram.

"Às vezes, tudo parece surreal", afirmou Heath. "Foram os três dias mais longos e mais rápidos da minha vida. Isso dá a todos a chance de reavaliar a própria vida e o que realmente importa. E a única coisa que importa é a família. Todo o resto é secundário", concluiu. O treinador não revelou se os criminosos foram presos.

Como jogador, Adrian Heath teve passagens pelo Everton, Manchester City e Aston Villa. Ele treinou o Orlando City entre 2011 e 2016, quando comandou Kaká, que jogou pelo clube de 2014 a 2017.