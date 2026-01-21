Luis Enrique aponta injustiça na Champions - Divulgação / PSG

Com a derrota do PSG por 2 a 1 para o Sporting nesta terça-feira (20), pela Liga dos Campeões, o técnico do PSG, Luis Enrique, não escondeu a indignação. Na visão do treinador, sua equipe foi derrotada de forma injusta e fez muito mais do que o necessário para vencer a partida.

"É muito fácil explicar (o resultado): é futebol. Foi a melhor partida fora de casa que jogamos na temporada. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da minha comissão. Com essa mentalidade, nós vamos longe. Mas o resultado foi decepcionante e injusto", disse.

"É uma pena, porque, hoje, só vi um dos times tentando jogar durante toda a partida. Fomos muito superiores contra um rival muito bom. E é muito decepcionante perder porque a derrota foi muito injusta", completou.



O PSG teve aproximadamente 75% de posse de bola e finalizou 28 vezes, contra apenas 10 do Sporting.