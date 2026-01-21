O Sport anunciou nesta segunda-feira (21) a contratação de Yago Felipe, que já passou pelo Fluminense. O meia de 30 anos chegará à equipe pernambucana sem custos, após ficar livre no mercado. seu vínculo com a equipe será até 30 de novembro de 2026.
O meio-campista será o sétimo reforço do clube na temporada. Recentemente, o Sport também acertou as contratações do goleiro Halls, o lateral-esquerdo Davi Gabriel, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Zé Gabriel, o meia Biel Fonseca e o atacante Marlon Douglas.
Yago Felipe chega para disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. A sua estreia pode ocorrer ainda nas primeiras rodadas do Estadual.
Pelo Fluminense, Yago Felipe atuou pelo Tricolor de 2020 até 2023, quando foi negociado com o Bahia. Pelo clube carioca, conquistou o Campeonato Carioca de 2022. Ao todo, disputou 159 partidas, marcou nove gols e distribuiu sete assistências.
No início de 2025, o meia foi emprestado ao Mirassol para a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, com pouco espaço no clube paulista, atuou em 19 partidas e deu uma assistência. Yago Felipe também acumula passagens por Vitória, Figueirense e Goiás.
