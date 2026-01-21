John Textor é o dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio – O dono da SAF do Botafogo, John Textor, teve um recurso negado pela Corte de Apelação Inglesa contra o fundo de investimentos americano Iconic Sports pela venda de uma fatia do seu grupo, a Eagle Football, nesta quarta-feira (21). Agora, o processo retornará à Corte Comercial da Inglaterra, de acordo com o "ge".
"Hoje, no recurso do Sr. Textor, a Corte de Apelação determinou que a Alta Corte de Londres cometeu um erro em sua decisão anterior sobre assuntos preliminares e devolveu o caso para que seja reconsiderado. Esse é um passo adiante significativo, visto que uma decisão favorável na remessa levaria o caso ao fim, inteiramente em nosso favor", afirmou um porta-voz do empresário ao veículo.
A Iconic cobra de Textor o pagamento de 97 milhões de dólares (cerca de R$ 526 milhões na cotação da época), pela compra de 15,7% das ações da Eagle Football, administrada pelo empresário – o equivalente a 75 milhões de dólares – em 2022.
O dono da SAF botafoguense se comprometia, em contrato, a recomprar a participação caso a Eagle não fosse listada na bolsa de valores, o que não aconteceu. A Iconic cobra o valor investido somado a juros anuais de 11%.