Rio - Autor do gol da vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, Montoro celebrou a boa atuação e o resultado nesta quarta-feira (21), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O meia-atacante balançou a rede em bonito lance, já no segundo tempo.
 
"Estou muito contente. Sabemos que temos coisas para melhorar, mas fico feliz porque fizemos o que preparamos durante a semana. O que não saiu como queríamos, vamos tratar de melhorar. Temos que seguir ganhando", declarou o jogador.
 
O argentino também comentou a saída de Savarino, próximo de reforçar o Fluminense. Apesar de não saber detalhes do assunto, ele ressaltou que deseja tudo de melhor para o venezuelano, seja qual for a sua decisão. "Se ficar, bom para nós. É um jogadoraço, fora de campo é meu amigo. Se for embora, desejo o melhor para ele", disse.
 
Montoro ainda falou sobre as ideias de Martín Anselmi, que estreou diante do Tricolor de Aço:"É um técnico que nos dá muita liberdade. É muito bom, trocamos entre nós. Os nossos encaixes não são previsíveis para os rivais, que não sabem para onde vamos".
 
Com a vitória, o Botafogo passou a somar seis pontos e assumiu a liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Bangu, sábado (24), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.
