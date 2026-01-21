Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Slavia Praga - Michal Cizek / AFP

Publicado 21/01/2026 19:31

O Barcelona sofreu para renascer na atual edição da Champions League, mas cumpriu sua obrigação. Em duro compromisso na casa do Slavia Praga, nesta quarta-feira, alcançou uma importante virada por 4 a 2, com golaço de Dani Olmo, que o deixou bastante perto da vaga direta às oitavas de final.



Com 13 pontos, os catalães subiram para a nona colocação, superado pelo Chelsea no saldo de gols. A definição será na Espanha e o Barcelona terá um compromisso, em tese, mais tranquilo que o concorrente na rodada final, já que encara o Copenhague, somente o 26º colocado, enquanto os ingleses visitam o Napoli, ambos no dia 28 de janeiro.



Depois de um início ruim na Champions, com derrotas diante do Chelsea (3 a 0) e Paris Saint Germain (2 a 1), além de empate com o Club Brugge (3 a 3), O Barcelona mudou sua programação ciente que necessitaria não apenas de um triunfo na República Checa, como precisava melhorar seu saldo de gols na missão de avançar entre os oito melhores e se livrar dos playoffs.



Sob pressão, o clube catalão mudou o último treino da Espanha para a gelada Praga, tentando se adaptar à baixa temperatura de -7 graus prevista para a hora do jogo. E entrou em campo nesta quarta querendo um gol rápido para 'esfriar' os ânimos da empolgada e bastante agasalhada torcida do Slavia, que queria empurrar seu time à primeira vitória na atual edição da Champions.



E um passe lindo de Rafinha para Fermín tinha tudo dar certo no planejamento. O atacante, porém, não fez o gol após dominar e se livrar o marcador, quase na pequena área. O chute foi nas alturas. O castigo veio de imediato.



Sempre investindo nos cruzamentos, os checos viram o capitão Holes desviar de cabeça para trás e o centroavante Kusej se enroscar na bola e parar dentro das redes para enorme festa.



A virada veio ainda na primeira etapa. Com dois gols de Fermín. O empate veio com o atacante se redimindo da falha inicial após nova trama começando com Raphinha. Depois, ele recebeu e mandou forte, de fora da área, para acertar no canto do goleiro. Alívio? Dois minutos mais tarde e veio o 2 a 2 com Lewandowski desviando, de ombro, contra as próprias redes.



A largada da segunda etapa veio com Pedri falhando cara a cara no primeiro minuto e um Barcelona postado ainda mais ofensivo sob a obrigação dos três pontos. O bombardeio resultou em gol anulado de De Jong pouco depois. Só uma equipe jogava.



O Barcelona começou a empilhar chances diante de um Slavia assustado e que sequer trocava três passes. O goleiro Stanek salvava os checos com defesas em séria, até Dani Olmo - entrou por causa de lesão de Pedri - mandar uma bomba, no ângulo, em sua primeira aparição na partida.



Dali em diante a missão era melhorar o saldo de gols de olho no G-8. E Lewandowski deixou sua marca aproveitando cruzamento preciso de Rashford. Mas o Barcelona parou por aí.

Kane faz dois e Bayern avança de fase

Depois do líder Arsenal (21 pontos), o Bayern de Munique é a segunda equipe garantida de maneira antecipada nas oitavas de final da Champions. Os alemães, na segunda colocação, chegaram aos 18 pontos depois de um duro primeiro tempo, no qual sofreu com o paredão defensivo do Union Saint-Gilloise. Na etapa final, contudo, buscou ma vitória por 2 a 0.



Depois do descanso, como fizera no fim de semana diante do Leipzig (anotou cinco gols e virou o jogo para 5 a 1), o time bávaro encontrou o caminho da classificação com dois gols de Kane, um deles de pênalti.

Liverpool e Chelsea próximos da vaga

Dois gigantes ingleses entraram em campo necessitando ganhar para não se complicar e mostraram força. O Liverpool visitou o Olympique de Marselha, ganhou por 3 a 0 e, com 15 pontos, se consolidou no quarto lugar, bem perto da classificação direta.



Já o Chelsea passou aperto com a retranca do Pafos, em Londres, mas desencantou na etapa final e, com o 1 a 0, gol de Caicedo, fecha o G-8 com os mesmos 13 pontos do Barcelona, o primeiro fora da classificação e hoje na disputa dos playoffs (um duelo de mata-mata que reunirá times entre o 9º e o 24º lugar).



O Liverpool teve enorme trabalho no começo da partida em Marselha, com Alisson salvando o time. Mas conseguiu ir ao vestiário em vantagem após cobrança de falta rasteira de Zzoboszlai, que surpreendeu os franceses mesmo sem colocar força na bola - antes, Ekitike teve um gol anulado. Na etapa final, Rulli anotou contra e ainda viu Gakpo deixar o seu e decretar a vitória inglesa.



Mesmo atuando em casa, o Chelsea só chegou ao gol do triunfo apertado aos 32 da etapa final, com Caicedo desencantando na temporada ao ganhar pelo alto do marcador e mandar de cabeça às redes.

Outros resultados

. Galatasaray 1 x 1 Atlético de Madrid

. Qarabag 3 x 2 Eintracht Frankfurt

. Atalanta 2 x 3 Athletic de Bilbao

. Newcastle 3 x 0 PSV

. Juventus 2 x 0 Benfica

