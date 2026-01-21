Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Slavia PragaMichal Cizek / AFP
Com 13 pontos, os catalães subiram para a nona colocação, superado pelo Chelsea no saldo de gols. A definição será na Espanha e o Barcelona terá um compromisso, em tese, mais tranquilo que o concorrente na rodada final, já que encara o Copenhague, somente o 26º colocado, enquanto os ingleses visitam o Napoli, ambos no dia 28 de janeiro.
Depois de um início ruim na Champions, com derrotas diante do Chelsea (3 a 0) e Paris Saint Germain (2 a 1), além de empate com o Club Brugge (3 a 3), O Barcelona mudou sua programação ciente que necessitaria não apenas de um triunfo na República Checa, como precisava melhorar seu saldo de gols na missão de avançar entre os oito melhores e se livrar dos playoffs.
Sob pressão, o clube catalão mudou o último treino da Espanha para a gelada Praga, tentando se adaptar à baixa temperatura de -7 graus prevista para a hora do jogo. E entrou em campo nesta quarta querendo um gol rápido para 'esfriar' os ânimos da empolgada e bastante agasalhada torcida do Slavia, que queria empurrar seu time à primeira vitória na atual edição da Champions.
E um passe lindo de Rafinha para Fermín tinha tudo dar certo no planejamento. O atacante, porém, não fez o gol após dominar e se livrar o marcador, quase na pequena área. O chute foi nas alturas. O castigo veio de imediato.
Sempre investindo nos cruzamentos, os checos viram o capitão Holes desviar de cabeça para trás e o centroavante Kusej se enroscar na bola e parar dentro das redes para enorme festa.
A virada veio ainda na primeira etapa. Com dois gols de Fermín. O empate veio com o atacante se redimindo da falha inicial após nova trama começando com Raphinha. Depois, ele recebeu e mandou forte, de fora da área, para acertar no canto do goleiro. Alívio? Dois minutos mais tarde e veio o 2 a 2 com Lewandowski desviando, de ombro, contra as próprias redes.
A largada da segunda etapa veio com Pedri falhando cara a cara no primeiro minuto e um Barcelona postado ainda mais ofensivo sob a obrigação dos três pontos. O bombardeio resultou em gol anulado de De Jong pouco depois. Só uma equipe jogava.
O Barcelona começou a empilhar chances diante de um Slavia assustado e que sequer trocava três passes. O goleiro Stanek salvava os checos com defesas em séria, até Dani Olmo - entrou por causa de lesão de Pedri - mandar uma bomba, no ângulo, em sua primeira aparição na partida.
Dali em diante a missão era melhorar o saldo de gols de olho no G-8. E Lewandowski deixou sua marca aproveitando cruzamento preciso de Rashford. Mas o Barcelona parou por aí.
Kane faz dois e Bayern avança de fase
Depois do descanso, como fizera no fim de semana diante do Leipzig (anotou cinco gols e virou o jogo para 5 a 1), o time bávaro encontrou o caminho da classificação com dois gols de Kane, um deles de pênalti.
Liverpool e Chelsea próximos da vaga
Já o Chelsea passou aperto com a retranca do Pafos, em Londres, mas desencantou na etapa final e, com o 1 a 0, gol de Caicedo, fecha o G-8 com os mesmos 13 pontos do Barcelona, o primeiro fora da classificação e hoje na disputa dos playoffs (um duelo de mata-mata que reunirá times entre o 9º e o 24º lugar).
O Liverpool teve enorme trabalho no começo da partida em Marselha, com Alisson salvando o time. Mas conseguiu ir ao vestiário em vantagem após cobrança de falta rasteira de Zzoboszlai, que surpreendeu os franceses mesmo sem colocar força na bola - antes, Ekitike teve um gol anulado. Na etapa final, Rulli anotou contra e ainda viu Gakpo deixar o seu e decretar a vitória inglesa.
Mesmo atuando em casa, o Chelsea só chegou ao gol do triunfo apertado aos 32 da etapa final, com Caicedo desencantando na temporada ao ganhar pelo alto do marcador e mandar de cabeça às redes.
Outros resultados
. Qarabag 3 x 2 Eintracht Frankfurt
. Atalanta 2 x 3 Athletic de Bilbao
. Newcastle 3 x 0 PSV
. Juventus 2 x 0 Benfica
