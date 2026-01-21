Lucas Hernandez e a sua esposa Victoria Triay - Foto: Reprodução

Publicado 21/01/2026

Uma investigação sobre tráfico de pessoas e trabalho ilegal está em curso após uma denúncia de uma família colombiana, revelada pela revista Paris-Match, contra o defensor francês Lucas Hernandez, do Paris Saint-Germain, informou o Ministério Público de Versalles à AFP nesta quarta-feira (21).

Em comunicado, Hernández e sua esposa, Victoria Triay, afirmam que foram "manipulados" e "nunca agiram com intenção maliciosa ou contra a lei".



"Essas pessoas compartilharam de nossas vidas com respeito e dignidade", afirmam Lucas Hernández e Victoria Triay em seu texto.



A família colombiana que fez a denúncia é composta por um pai, uma mãe e seus três filhos.



"Eles estavam trabalhando há um ano para esta família [a do jogador], sem direitos", explicou à AFP a advogada dos denunciantes, Lola Dubois



O trabalho era de "70 a 80 horas por semana, sem férias, sem dias livres, sem documentos que comprovassem seus direitos", tudo isso por um salário líquido de cerca de 2 mil euros (aproximadamente R$ 12,5 mil) mensais, aponta Dubois.



