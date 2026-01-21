Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Rio - Bastante conhecida em seu país, a modelo Sole Cardozo, musa do Olimpia, entrou para o mundo do empreendimento. A beldade lançou uma marca de biquíni e tem feito sucesso nas redes sociais, recebendo muitos elogios.
A própria Sole aparece em algumas imagens, vestindo as peças produzidas por sua marca. Nelas, a beldade exibe toda a sua beleza. Em outras, ela utiliza modelos.
Sole Cardozo é muito conhecida no Paraguai, sendo apresentadora de TV e também de programas de rádio. No total, ela tem mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram (@solecardozopy).
