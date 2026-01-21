Flamengo x Vasco é o primeiro jogo do Maracanã em 2026Imagem gerada pela IA Gemini

Flamengo x Vasco será o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2026 e abrirá o Maracanã na temporada. O duelo também marcará a estreia de jogadores do elenco principal do Rubro-Negro, enquanto o Cruz-Maltino terá o retorno de seus titulares na partida desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada.

Onde assistir a Flamengo x Vasco

O clássico terá transmissão de Globo (TV aberta), getv (internet), Sportv (TV paga) e o Premiere (pay-per-view).

Provável escalação do Rubro-Negro

Devido à pior campanha do Campeonato Carioca, com apenas um ponto em três jogos, o Flamengo decidiu mudar completamente o planejamento. Com isso, sai o time sub-20, que decepcionou, e entra o elenco principal comandado por Filipe Luís.
Esse não era o desejo da comissão técnica, nem de jogadores, que tiveram pouco tempo de pré-temporada, já que se apresentaram no dia 12. Por isso, o time que entrará em campo não terá força máxima.
Diante do cenário, o Flamengo deve jogar com: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Qual deve ser o time do Cruz-Maltino

Já o Vasco terá o retorno de seus titulares, que foram poupados no empate sem gols com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Entretanto, o técnico Fernando Diniz terá um desfalque de peso.
Rayan está fora do clássico devido à negociação que sacramentará a sua saída para o Bournemouth, da Inglaterra.
A Provável escalação do Vasco é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Puma); Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e David (ou GB).

Arbitragem do clássico entre Flamengo e Vasco

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.
Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto.
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda.