Flamengo x Vasco é o primeiro jogo do Maracanã em 2026Imagem gerada pela IA Gemini

Publicado 21/01/2026 09:40 | Atualizado 21/01/2026 09:47

Onde assistir a Flamengo x Vasco



O clássico terá transmissão de Globo (TV aberta), getv (internet), Sportv (TV paga) e o Premiere (pay-per-view).



Provável escalação do Rubro-Negro



Devido à pior campanha do Campeonato Carioca, com apenas um ponto em três jogos, o Flamengo decidiu mudar completamente o planejamento. Com isso, sai o time sub-20, que decepcionou, e entra o elenco principal comandado por Filipe Luís.

Esse não era o desejo da comissão técnica, nem de jogadores, que tiveram pouco tempo de pré-temporada, já que se apresentaram no dia 12. Por isso, o time que entrará em campo não terá força máxima.



Diante do cenário, o Flamengo deve jogar com: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal, Samuel Lino e Pedro.



Qual deve ser o time do Cruz-Maltino



Já o Vasco terá o retorno de seus titulares, que foram poupados no empate sem gols com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Entretanto, o técnico Fernando Diniz terá um desfalque de peso.



A Provável escalação do Vasco é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Puma); Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e David (ou GB).



Arbitragem do clássico entre Flamengo e Vasco



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto.

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda.