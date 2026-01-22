Alexander Barboza em campo pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2026 09:00

Rio - Um dos poucos remanescentes do time titular do Botafogo que conquistou a Libertadores em 2024, o zagueiro Alexander Barboza, de 30 anos, reforçou seu desejo de renovar o contrato. O argentino afirmou que ainda não selou o acordo, mas que prioriza o Alvinegro para seguir.

"Estou falando com o clube, não tem nada fechado. Tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. Eu já falei isso. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. O clube já falou com o meu empresário e estamos falando. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda. Eu quero, o clube quer. E que daqui para frente que a gente tenha boas notícias", disse.

O vínculo de Alexander Barboza se encerra no fim do ano. Sobre Savarino, que está a caminho do Fluminense, o zagueiro evitou o tom de transferência sacramentada, mas prestou apoio ao venezuelano.

"Ele (Savarino) é meu amigo, meu irmão. O clube está numa negociação com ele. Muito melhor se ele não está com a cabeça aqui, não jogar. Ele pode machucar, cometer erros. Eu passei por uma situação dessa. Se não esta com a cabeça focada no jogo, e difícil jogar bem. A melhor decisão é resolver a saída. Tomara que fique. Ele tem que pensar no futuro, na família ele vai saber tomar a melhor decisão", concluiu.