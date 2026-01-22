Alexander Barboza em campo pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
Barboza reforça prioridade para o Botafogo em renovação: 'Espero ter boas notícias'
Zagueiro, de 31 anos, tem vínculo até o fim do ano
Agora no Fluminense, Savarino se despede do Botafogo: 'Eternamente grato'
Meia-atacante assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2029
Barboza celebra marca de 100 jogos pelo Botafogo: 'Muito feliz'
Zagueiro atingiu o feito na vitória sobre o Volta Redonda, no Nilton Santos
Wallace Davi não poderá jogar o Carioca pelo Botafogo; entenda
Volante já atuou pelo Tricolor no Estadual e fica impedido pelo regulamento da Ferj
Martín Anselmi revela conversa com Savarino e valoriza desempenho do Botafogo
Técnico argentino estreou na vitória sobre o Volta Redonda, no Nilton Santos
Montoro celebra atuação pelo Botafogo e comenta saída de Savarino: 'Desejo o melhor'
Argentino foi o autor do gol da vitória sobre o Volta Redonda, no Nilton Santos
