Barboza em ação pelo Botafogo diante do Volta Redonda, pelo Campeonato CariocaVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2026 20:01 | Atualizado 22/01/2026 20:01

"Muito feliz por chegar aos 100 jogos com essa camisa. Com erros e acertos, mas sem dúvida me entregando ao máximo em cada momento que tive que representar esse escudo", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.

"Espero que haja mais 100 pela frente", completou.

O argentino foi contratado no início de 2024, depois de uma passagem pelo Libertad, do Paraguai. Desde então, tornou-se um dos pilares defensivos da equipe e um dos líderes do elenco dentro de campo. Ele foi peça-chave nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores, na temporada em que chegou. Ao todo, soma dois gols e uma assistência pelo Botafogo

Veja a publicação de Alexander Barboza



