Rio - Alexander Barboza comemorou os 100 jogos pelo Botafogo. O zagueiro atingiu o feito na vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira (21), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto marcou a estreia do time principal do Glorioso na temporada.
"Muito feliz por chegar aos 100 jogos com essa camisa. Com erros e acertos, mas sem dúvida me entregando ao máximo em cada momento que tive que representar esse escudo", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.
"Espero que haja mais 100 pela frente", completou.
O argentino foi contratado no início de 2024, depois de uma passagem pelo Libertad, do Paraguai. Desde então, tornou-se um dos pilares defensivos da equipe e um dos líderes do elenco dentro de campo. Ele foi peça-chave nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores, na temporada em que chegou. Ao todo, soma dois gols e uma assistência pelo Botafogo.

