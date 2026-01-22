Endrick com a camisa do LyonDivulgação / Lyon
Leia mais: Anselmi reforça confiança em Arthur Cabral na temporada de 2026: 'O gol vai chegar'
Agora você pode ler esta notícia off-line
Endrick com a camisa do LyonDivulgação / Lyon
Endrick 'leva' profissional do Real Madrid para reforçar trabalho físico no Lyon
Brasileiro conta com trabalho de Guido Spirandelli
Savarino se apresenta e Fluminense confirma contratação: 'Vai ser especial'
Venezuelano deixa o Botafogo e tem a possibilidade de estrear contra o Flamengo
Bom começo de Arbeloa reduz rumores de Klopp no Real Madrid, diz jornal espanhol
Técnico obteve duas vitórias seguidas no clube espanhol
Chelsea avalia investida por Douglas Luiz para reforçar o meio-campo
Clube inglês monitora situação do brasileiro e estuda empréstimo até o fim da temporada
Casagrande vê atuação espetacular do Flamengo e diz que Léo Jardim evitou 'goleada histórica'
Rubro-Negro utilizou titulares pela primeira vez no ano
Wallace Davi não poderá jogar o Carioca pelo Botafogo; entenda
Volante já atuou pelo Tricolor no Estadual e fica impedido pelo regulamento da Ferj
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.