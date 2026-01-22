Endrick com a camisa do Lyon - Divulgação / Lyon

Rio - Endrick começou o ano pelo Lyon, da França, com um gol e uma assistência em duas partidas. Fora de campo, o atleta está recebendo a ajuda do preparador físico argentino Guido Spirandelli, que assim como o jogador, já trabalhou no Real Madrid, conforme revelou a "ESPN".





Quando estava no Real Madrid, Endrick sofreu uma lesão grave no último jogo da temporada 2024/25, que agravou o músculo posterior da coxa direita, em 18 de maio. O jogador ficou afastado por mais de seis semanas e retornou aos gramados em novembro, sendo emprestado ao Lyon meses depois.

A equipe atual do atacante está na 4ª posição do Campeonato Francês e na 1ª colocação da primeira fase da Liga Europa.