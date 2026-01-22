Arthur Cabral é atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Leia mais: Barboza reforça prioridade para o Botafogo em renovação: 'Espero ter boas notícias' Rio- Apesar das oportunidades, Arthur Cabral não marcou gol na vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos. O atacante foi elogiado pelo técnico Martín Anselmi.





Leia mais: Martín Anselmi revela conversa com Savarino e valoriza desempenho do Botafogo "Acho que a equipe é mais importante que qualquer indivíduo. O Arthur Cabral, como toda a equipe, fez sua função ao máximo no que poderia dar hoje. Depois, como centroavante, tem que fazer gols. Como qualquer centroavante. Mas enquanto ele e seus companheiros fizerem o que precisam como equipe, o gol vai chegar", afirmou o treinador.

Além disso, Anselmi falou sobre a situação do jogador. Ele o aconselhou a não escutar as falas ruins e reforçou a importância do coletivo para abastecer o atacante.



"Ruído externo não sei. Não estou na cabeça de Cabral, mas recomendo que não tem que escutar, pois não é bom para ninguém. Tem que estar limpo e fazer o seu melhor. O gol vai chegar. O importante é que a equipe tenha possibilidades de marcar e entregar a bola no pé dele para que ele faça o gol. Não acho que a partida dele foi ruim", completou.