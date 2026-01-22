Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 13:20

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, utilizou suas redes sociais para mostrar que está aproveitando o verão. Ao lado de uma amiga, a beldade publicou fotos em que aparece vestindo um biquíni e próxima a uma piscina, só relaxando e curtindo o sol. As imagens foram divulgadas no stories do seu perfil oficial do Instagram (@leidycardozopy).

Dona de um corpo perfeito, Leidy Cardozo costuma utilizar seu perfil na rede social para publicar imagens em que aparece sensualizando. No total, a beldade tem mais de 318 mil seguidores no Instagram.