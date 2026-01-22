Cuiabano foi comprado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não está nos planos - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 22/01/2026 11:13

, já admite a possibilidade de emprestá-lo, com duas opções dentro da rede multiclubes da qual faz parte.

Cuiabano é desejo tanto de Botafogo quanto Vasco , mas a tendência é que siga na Europa mesmo sem estar nos planos do Nottingham Forest. Isso porque o clube inglês sem propostas de vendada qual faz parte.

O destino mais provável do lateral-esquerdo é Rio Ave, de Portugal, ou o Olympiacos, da Grécia, segundo o site 'The Athletic'. Ambos pertencem ao grego Evangelos Marinakis e teriam que desembolsar 10 milhões de libras (cerca de R$ 71,6 milhões).



Cuiabano foi vendido pelo Botafogo em agosto de 2025 por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões), num acordo entre o dono da SAF alvinegra, John Textor, e Marinakis. Apesar da negociação, o jogador seguiu no Glorioso até o fim da temporada e se apresentou na Inglaterra.



Entretanto, não tem espaço no Nottingham Forest com a saída do técnico Nuno Espírito Santo e está no time B. Por isso, o objetivo é negociá-lo, mas não houve prostas de compra até agora.



Diante do cenário, Botafogo e Vasco buscam a contratação por empréstimo, o que foi descartado até o momento pelos ingleses.