Cuiabano foi comprado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não está nos planosDivulgação / Nottingham Forest
Com Botafogo e Vasco de olho, Cuiabano tem destino provável, segundo site
Lateral está fora dos planos do Nottingham Forest que busca um clube para negociá-lo
Kevin Serna celebra atuação e destaca vitória do Fluminense: 'Muito importante'
Tricolor passou aperto, mas superou o Nova Iguaçu por 3 a 2, pelo Carioca
Kevin Serna brilha, e Fluminense vence o Nova Iguaçu no Carioca
Tricolor sofreu, mas conseguiu superar a Laranja Mecânica da Baixada no Luso-Brasileiro
Com doença rara, lateral do Bragantino passa por cirurgia no cérebro
Procedimento foi bem sucedido, e Vanderlan está bem em meio à recuperação
Torcedor é banido dos estádios na Inglaterra por chamar Rodrigo Muniz de 'escravo'
Agora no Fulham, ex-atacante do Flamengo foi alvo de insultos racistas em dezembro do ano passado
Agora no Fluminense, Savarino se despede do Botafogo: 'Eternamente grato'
Meia-atacante assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2029
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.