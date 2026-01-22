Rodrigo Muniz em ação durante jogo do Fulham - Henry Nicholls / AFP

Rodrigo Muniz em ação durante jogo do FulhamHenry Nicholls / AFP

Publicado 22/01/2026 22:14 | Atualizado 22/01/2026 22:22

Inglaterra - Um torcedor do Liverpool foi condenado pela Justiça da Inglaterra por ofensas racistas contra o brasileiro Rodrigo Muniz, do Fulham. Harry Brown, de 25 anos, está banido dos estádios por três anos e precisará cumprir 150 horas de trabalho comunitário.

Segundo a sentença, ele enviou mensagens ao jogador através das redes sociais, em dezembro do ano passado: "Escravo f..." e "Espero que sua família se machuque". Antes, o atacante havia marcado um dos gols do empate em 2 a 2 com os Reds, em Anfield, pelo Campeonato Inglês.

Em um comunicado publicado em seu site oficial, o Fulham destacou o "trabalho e apoio da Premier League, da Unidade de Polícia do Futebol no Reino Unido e das polícias de Cumbria e Região Metropolitana desde o momento em que o abuso racial foi reportado na temporada passada".

"A sentença de hoje envia uma mensagem clara e forte de que nenhuma forma de abuso será tolerada. Também é um lembrete de que abusadores online pode sofrer sérias consequências e de que não haverá proteção nem esconderijo para pessoas que postam comentários de ódio", reforça um trecho do texto.