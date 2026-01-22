Rodrigo Muniz em ação durante jogo do FulhamHenry Nicholls / AFP

Inglaterra - Um torcedor do Liverpool foi condenado pela Justiça da Inglaterra por ofensas racistas contra o brasileiro Rodrigo Muniz, do Fulham. Harry Brown, de 25 anos, está banido dos estádios por três anos e precisará cumprir 150 horas de trabalho comunitário.
Segundo a sentença, ele enviou mensagens ao jogador através das redes sociais, em dezembro do ano passado: "Escravo f..." e "Espero que sua família se machuque". Antes, o atacante havia marcado um dos gols do empate em 2 a 2 com os Reds, em Anfield, pelo Campeonato Inglês.
Em um comunicado publicado em seu site oficial, o Fulham destacou o "trabalho e apoio da Premier League, da Unidade de Polícia do Futebol no Reino Unido e das polícias de Cumbria e Região Metropolitana desde o momento em que o abuso racial foi reportado na temporada passada".
"A sentença de hoje envia uma mensagem clara e forte de que nenhuma forma de abuso será tolerada. Também é um lembrete de que abusadores online pode sofrer sérias consequências e de que não haverá proteção nem esconderijo para pessoas que postam comentários de ódio", reforça um trecho do texto.
Revelado pelo Flamengo, Rodrigo Muniz chegou ao país em 2021. Desde então, fez 27 gols e deu quatro assistências em 105 jogos pelo clube inglês. 