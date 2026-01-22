Jogadores do Fluminense em ação durante treino no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Com os principais jogadores, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22). A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. 
A tendência é que a escalação tricolor seja formada ao menos por parte dos atletas considerados titulares, já que o próximo compromisso será contra o Flamengo, no domingo (25).
O auxiliar Maximiliano Cuberas seguirá à frente do time, uma vez que o técnico Luis Zubeldía ainda se recupera de um procedimento cardiovascular. O argentino passou por cirurgia no último dia 10 e a previsão é de que retorne aos trabalhos em breve.
Veja os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier;
. Meio-campistas: Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso;
. Atacantes: Canobbio, Everaldo, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis e Riquelme.
Jogadores do Fluminense em ação durante treino no CT Carlos Castilho
Rio de Janeiro, Brasil - 22/01/2026 - Estádio Luso Brasileiro. Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu esta noite pela 3ª rodada do Campeonato Carioca 2026.