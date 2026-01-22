Jogadores do Fluminense em ação durante treino no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC
Jogadores do Fluminense em ação durante treino no CT Carlos Castilho
Lucas Merçon / Fluminense FC
Publicado 22/01/2026 18:05
Rio - Com os principais jogadores, o
Fluminense
divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22). A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
A tendência é que a escalação tricolor seja formada ao menos por parte dos atletas considerados titulares, já que o próximo compromisso será contra o
Flamengo
, no domingo (25).
O auxiliar Maximiliano Cuberas seguirá à frente do time, uma vez que o técnico Luis Zubeldía ainda se recupera de um procedimento cardiovascular. O argentino
passou por cirurgia no último dia 10 e a previsão é de que retorne aos trabalhos em breve
.
Veja os relacionados do Fluminense
. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes; . Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier; . Meio-campistas: Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso; . Atacantes: Canobbio, Everaldo, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis e Riquelme.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.