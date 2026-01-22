Kevin Serna comemora gol marcado pelo Fluminense sobre o Nova Iguaçu, no Luso-BrasileiroMarina Garcia / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Kevin Serna foi o grande nome da vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O atacante saiu do banco de reservas na volta do intervalo, incendiou o jogo e fez dois gols. O colombiano colaborou diretamente para o crescimento do Tricolor no confronto, depois de um primeiro tempo ruim.
"Graças a Deus tive a oportunidade de começar bem o ano, com dois gols. O mais importante foi a vitória, que precisávamos para ganhar confiança para o clássico e pegar ritmo de jogo. Saímos da pré-temporada, e era muito importante ganhar ritmo", disse o jogador.
A Laranja Mecânica da Baixada abriu o placar com Léo David. Na etapa final, Kevin Serna e Everaldo foram os responsáveis por marcar os gols da virada. Canobbio perdeu um pênalti - que ocasionou a expulsão de Sidney - e, em seguida, Jorge Pedra deixou tudo igual. A resposta foi rápida e o colombiano, de novo, mandou para dentro e deu números finais ao duelo.
Com o resultado, o Fluminense chegou a seis pontos e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo A da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Flamengo, domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.