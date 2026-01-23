Publicado 23/01/2026 00:00

O Fluminense não deverá aceitar a proposta do Boca Juniors, da Argentina, pela contratação de Kevin Serna. Apesar de não considerar o colombiano inegociável, o Tricolor acredita que os valores oferecidos pelo clube argentino são baixos, segundo o jornalista Gabriel Amaral.

Sem Marino Hinestroza, que acertou com o Vasco, o Boca tem o atacante do Flu como prioridade nesta janela. No entanto, a proposta que chegou ao Tricolor teria sido inferior a 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,6 milhões). Além dos valores, outro fator que pesa para a permanência de Serna é o desejo de Luis Zubeldía.

O técnico vê o colombiano como peça importante no elenco e não deseja abrir mão do jogador na temporada de 2026, de acordo com a ESPN. O atacante chegou ao Fluminense, em 2024, por cerca de 1,8 milhão de dólares (aproximadamente R$ 9,7 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos, com vínculo até 2027.