Ousmane Dembélé é destaque do PSGAFP

Publicado 22/01/2026 12:30 | Atualizado 22/01/2026 12:38

Rio - Ousmani Dembélé foi o grande destaque do PSG no título da Liga dos Campeões e esse bom rendimento o levou a receber o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa e também a Bola de Ouro da France Football. Porém, a situação não deverá fazer o clube francês mudar a metodologia que deu certo e retornar ao tempo dos supersalários. O presidente Nasser Al Khelaïfi deixou claro que não irá fazer "loucuras" para renovar com o atacante.

"Temos um limite salarial, como todo mundo sabe. Ousmane é uma lenda do clube, o adoro como jogador e como pessoa. É uma pessoa maravilhosa. Mas a equipe e o clube estão acima de tudo. Ninguém está acima do clube. Todos sabem disso e devem respeitar", afirmou em entrevista ao "Canal+".

Dembélé tem contrato até junho de 2028, mas negocia a sua renovação. De acordo com a imprensa francesa, os representantes de Dembélé estariam exigindo um aumento salarial para 60 milhões de euros por ano (cerca de R$ 377,2 milhões).

A situação não vem avançando e a tendência é que não haja um acordo nos próximos meses. De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o PSG pretende oferecer no novo contrato mais bônus por desempenho.