Gabriel Jesus em atividade pelo ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 22/01/2026 10:20

Inglaterra - Os dois gols marcados contra a Inter de Milão na última terça-feira foram especiais para Gabriel Jesus. O brasileiro, de 28 anos, voltou a balançar a rede na Liga dos Campeões, depois de um período de dez meses sem atuar por conta de uma grave lesão no joelho direito. Apesar do período inativo, ele ainda acredita que conseguirá se destacar pelo Arsenal e busca uma vaga na Copa do Mundo.

Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 13 jogos, fez três gols e deu uma assistência. O bom momento do Arsenal na temporada, que lidera o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões, são motivações a mais para Gabriel Jesus.

"Acho que um sonho para este ano é viver o presente, dia após dia, e ajudar meus companheiros do Arsenal a lutar pelos títulos da temporada, além, é claro, de voltar à seleção brasileira. Tenho isso como meta, de ser convocado e chamado pelo Ancelotti. E isso vai depender, é claro, do que eu fizer neste retorno aos gramados", disse o atacante em entrevista à "TNT".

Titular na Copa do Mundo de 2018 e presente no Mundial do Catar, Gabriel Jesus busca mais uma oportunidade na seleção brasileira para mudar a impressão que deixou nos torcedores nas duas competições.