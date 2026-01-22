Gabriel Jesus em atividade pelo ArsenalDivulgação / Arsenal
Gabriel Jesus alimenta sonho por títulos do Arsenal e convocação pela Seleção: 'Viver o presente'
Atacante, de 28 anos, ficou dez meses parado devido a lesão no joelho direito
