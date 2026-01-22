Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 09:30

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, participou do principal evento do Carnaval do Paraguai, conhecido como Encarnación. Por meio das suas redes sociais, a beldade divulgou fotos e vídeos do evento. Em um deles, ela exaltou sua forma física.

"Se você treina, certifique-se de que seus glúteos estejam tonificados, redondos, levantados e firmes, hehe.

Obrigada pelos paparazzi, hehe", publicou.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra faz muito sucesso no seu país. Ela tem mais de 326 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie).