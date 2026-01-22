Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Obrigada pelos paparazzi, hehe", publicou.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño exalta o próprio bumbum: 'Redondo e firme'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Barboza reforça prioridade para o Botafogo em renovação: 'Espero ter boas notícias'
Zagueiro, de 31 anos, tem vínculo até o fim do ano
Mascherano se empolga com possível participação do Inter Miami na Libertadores: 'Fantástico'
Coproprietário da equipe dos Estados Unidos levantou a situação
Fluminense considera valor baixo e não deve aceitar oferta do Boca por Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Vasco não enxerga Hinestroza como substituto de Rayan: 'Semelhante ao Andrés Gomez'
Cruz-Maltino irá em busca de mais um reforço para o ataque
Dirigente do Flamengo admite impasse financeiro por Paquetá: 'Negociação dificíl'
Rubro-Negro negocia a contratação de meia do West Ham
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.