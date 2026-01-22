Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, participou do principal evento do Carnaval do Paraguai, conhecido como Encarnación. Por meio das suas redes sociais, a beldade divulgou fotos e vídeos do evento. Em um deles, ela exaltou sua forma física.
"Se você treina, certifique-se de que seus glúteos estejam tonificados, redondos, levantados e firmes, hehe.
Obrigada pelos paparazzi, hehe", publicou.
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra faz muito sucesso no seu país. Ela tem mais de 326 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie).
 
fotogaleria
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro
Musa do Cerro, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra se declara ao Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro
Eli Villagra é musa do Cerro
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño