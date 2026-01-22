Mascherano e Lionel Messi lado a lado com a Copa MLS - Divulgação / Inter Miami

Publicado 22/01/2026 08:30

Rio - Atualmente técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, de 41 anos, nasceu na Argentina e como volante defendeu clubes sul-americanos como River Plate, Corinthians e Estudiantes. O comandante abordou a possibilidade da equipe dos Estados Unidos disputar a Libertadores.

"Obviamente, para nós, poder participar da Copa Libertadores seria fantástico, pessoalmente eu adoraria. Mas não tenho ideia se é possível ou não. Não posso opinar. Sei que times mexicanos participaram em um determinado momento, depois pararam. Se a possibilidade existe, espero que sim, mas isso dependerá dos organizadores", afirmou em coletiva de imprensa.

O Inter Miami está viajando para o Peru, onde irá encarar o Alianza Lima em amistoso. A possibilidade de disputar a principal competição da América do Sul foi ventilado por Jorge Mas, coproprietário da equipe norte-americana. Ele disse ter conversado com Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, sobre a situação.

"Obviamente, um torneio como a Copa Libertadores, eu adoraria ver o Inter Miami participar algum dia para competir contra os gigantes da América do Sul. É uma competição na qual o Leo ainda não jogou. Essas são as nossas aspirações", disse.