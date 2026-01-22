Mascherano e Lionel Messi lado a lado com a Copa MLSDivulgação / Inter Miami
Mascherano se empolga com possível participação do Inter Miami na Libertadores: 'Fantástico'
Coproprietário da equipe dos Estados Unidos levantou a situação
Mascherano se empolga com possível participação do Inter Miami na Libertadores: 'Fantástico'
Coproprietário da equipe dos Estados Unidos levantou a situação
Fluminense considera valor baixo e não deve aceitar oferta do Boca por Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Vasco não enxerga Hinestroza como substituto de Rayan: 'Semelhante ao Andrés Gomez'
Cruz-Maltino irá em busca de mais um reforço para o ataque
Dirigente do Flamengo admite impasse financeiro por Paquetá: 'Negociação dificíl'
Rubro-Negro negocia a contratação de meia do West Ham
Filipe Luís explica mudança de planejamento no Flamengo: 'Melhor para o clube'
Rubro-Negro antecipou a estreia do elenco principal e venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã
Diniz critica expulsão de Barros em derrota do Vasco para o Flamengo: 'Ridícula'
Técnico ficou insatisfeito com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.