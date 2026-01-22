Gerson em treino do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gerson em treino do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 22/01/2026 11:01

Rio – Uma ação da Prefeitura do Rio que tramita na 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca cobra do jogador Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Cruzeiro, uma dívida de imposto com o município, avaliada em R$ 53.987,36.

A informação foi publicada pelo jornalista Diego Garcia, da "ESPN". O despacho solicita, caso o atleta não faça o pagamento, a penhora on-line do valor em dinheiro, por meio do BacenJud, ou de bens em nome dele.

Um imóvel do jogador no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, estaria relacionado à origem da cobrança e é um dos alvos de penhora no processo.

Ação do Flamengo

Gerson já havia sido alvo, na última quarta-feira (14), de uma ação na Justiça do Flamengo , seu ex-clube, contra o meia e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai e empresário do atleta.

O Rubro-Negro cobra direitos de imagem que o Coringa receberia no último contrato assinado com o Flamengo, antes da transferência para o Zenit.

Na renovação assinada em abril de 2025, estava estabelecido que uma rescisão antecipada "por iniciativa sem justa causa ou por culpa do atleta" acarretaria no pagamento de uma multa ao Flamengo. A quantia seria equivalente ao saldo restante do acordo.

Gerson deixou o Rubro-Negro após o Mundial de Clubes e se transferiu para o Zenit (RUS). Ele, porém, ficou no clube russo apenas durante o segundo semestre de 2025. Recentemente, ele foi anunciado como reforço do Cruzeiro.