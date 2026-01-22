Gerson em treino do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro
Prefeitura do Rio cobra dívida de Gerson na Justiça
Município pede penhora de imóvel no Recreio dos Bandeirantes, caso o valor não seja pago
Flamengo segue em lista de mais ricos do mundo; Real Madrid lidera
Estudo anual mostra Rubro-Negro como 'intruso' entre europeus que mais arrecadam
Gabriel Jesus alimenta sonho por títulos do Arsenal e convocação pela Seleção: 'Viver o presente'
Atacante, de 28 anos, ficou dez meses parado devido a lesão no joelho direito
Holloway projeta revanche com Topuria em superluta valendo dois cinturões do UFC
Único nocaute sofrido por Max Holloway em sua carreira no MMA foi justamente em duelo contra Ilia Topuria, em 2024, no UFC 308
Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
Tricolor joga nesta quinta-feira com expectativa de utilizar alguns titulares
Musa do Cerro Porteño exalta o próprio bumbum: 'Redondo e firme'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
