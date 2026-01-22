Vini Jr em campo pelo Real Madrid - AFP

Publicado 22/01/2026 13:50

Rio - O futebol da Arábia Saudita deverá fazer uma nova ofensiva em busca de grandes talentos do futebol europeu na janela de transferências. De acordo com informações do jornal inglês "The Telegraph", os principais alvos deverão ser Vini Jr, do Real Madrid, e Mohamed Salah, do Liverpool.

As ações teriam a ver com o fim dos contratos de Sadio Mané, do Al-Nassr, e Karim Benzema, do Al-Ittihad. Eles não tem permanência garantida e suas possíveis saídas poderão abrir espaço para mais investimento das equipes do país em astros do futebol mundial.

Vini Jr, de 25 anos, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Ele vem em um momento de recuperação na temporada, que até o momento não é nada boa. O atacante já deixou claro que deseja renovar seu vínculo, mas não houve avanço nas negociações.

O final do vínculo de Salah é no mesmo mês e ano. O egípcio vive sua temporada mais difícil no Liverpool. Ele, inclusive, teve problemas com Arne Slot, técnico dos Reds, e não é mais unanimidade no clube inglês.