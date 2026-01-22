Douglas Luiz com a camisa do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

O Chelsea observa de perto a situação do brasileiro Douglas Luiz e avalia o meio-campista como possível reforço para a segunda metade da temporada. De acordo com o portal "The Athletic", o clube londrino estuda uma investida no atleta, com a possibilidade de empréstimo sendo vista como solução imediata.



Atualmente vinculado à Juventus, Douglas Luiz está emprestado ao Nottingham Forest. Desde que chegou ao clube inglês, em agosto, o jogador não conseguiu se firmar entre os titulares e tem tido poucas oportunidades, cenário que abriu espaço para o interesse dos Blues.

O contexto no Chelsea ajuda a explicar o movimento. A busca ganha força diante das limitações no meio-campo, com Enzo Fernández acumulando muitos minutos em competições nacionais e europeias desde a temporada passada. Apesar de Moisés Caicedo seguir como pilar do setor, as lesões de Romeo Lavia e Dario Essugo reduziram significativamente as opções à disposição do técnico Liam Rosenior.

Essa situação faz Douglas Luiz aparecer como uma alternativa versátil. Aos 26 anos, o brasileiro tem experiência consolidada na Premier League e pode atuar tanto de forma mais defensiva quanto em uma função de maior mobilidade, oferecendo equilíbrio ao setor.

O contrato de empréstimo com o Nottingham Forest prevê uma obrigação de compra caso o jogador atinja um número determinado de partidas, além de uma opção fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 186 milhões, na cotação atual). Como essa meta ainda não foi alcançada, o Chelsea segue atento à evolução do caso.