Casemiro transferiu-se para o Manchester United antes da chegada de Mbappé ao Real MadridAFP

Publicado 22/01/2026 15:36

Casemiro surpreendeu os torcedores do Manchester United nesta quinta-feira (22). O volante da seleção brasileira, de 33 anos, anunciou por meio das redes sociais que deixará os Red Devils ao fim desta temporada, quando se encerra o seu contrato com o clube inglês. Com isso, o jogador sairá sem custos.

Pelo Manchester United, Casemiro disputou 146 partidas e marcou 21 gols. Até o término do vínculo, em maio, o atleta ainda poderá atuar em cerca de 16 jogos.



Em seu site oficial, o clube valorizou a passagem do brasileiro, relembrando a campanha do título da Copa da Liga Inglesa 2022-23, na qual o volante marcou de cabeça na final contra o Newcastle.



"Um vencedor nato, Casemiro foi apresentado em Old Trafford em agosto de 2022 e rapidamente se tornou um dos favoritos dos torcedores devido à sua natureza combativa e à sua capacidade de marcar gols em momentos cruciais."



"O capitão brasileiro teve um papel fundamental na conquista da Copa da Liga Inglesa de 2023 pelo United, marcando um gol de cabeça em uma atuação memorável contra o Newcastle United. O jogador de 33 anos também venceu a Copa da Inglaterra em 2024", completou o comunicado.

Casemiro também demonstrou carinho pelo clube inglês e destacou a relação construída com a torcida. "Desde o primeiro dia em que pisei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial", afirmou.



"Ainda não é hora de dizer adeus; há muitas outras memórias para criar durante os próximos quatro meses", concluiu.

Confira a publicação de despedida do Casemiro