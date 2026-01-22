Acidente de trem na Espanha - Foto: Reuters/Albert Gea

Acidente de trem na EspanhaFoto: Reuters/Albert Gea

Publicado 22/01/2026 15:01

A La Liga vai fazer um minuto de silêncio antes das partidas deste fim de semana do Campeonato Espanhol, em memória das vítimas dos dois acidentes ferroviários fatais ocorridos no país.

Por meio de uma nota, a entidade informou a iniciativa em seu site oficial. "A LA LIGA e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) concordaram que será respeitado um minuto de silêncio em todas as partidas da 21ª rodada da LALIGA EA SPORTS e da 23ª rodada da LALIGA HYPERMOTION disputadas neste fim de semana em memória das vítimas dos acidentes ferroviários", diz parte do comunicado.



Ainda de acordo com o texto, a RFEF "também estabeleceu que este minuto de silêncio será estendido a todas as competições nacionais realizadas neste fim de semana sob sua organização".



