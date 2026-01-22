Wagner Moura é torcedor fanático do Vitória - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 14:25 | Atualizado 22/01/2026 14:25

O Vitória, time de coração do ator Wagner Moura, parabenizou o artista pela indicação ao Oscar na categoria de Melhor Ator, no filme "O Agente Secreto". Em postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (22), o clube baiano destacou que o Brasil inteiro está na torcida por ele.

"Nosso ilustre Rubro-Negro, Wagner Moura, foi indicado ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama pela sua atuação no filme 'O Agente Secreto'! Toda Nação Rubro-Negra e Brasil estão com você, Wagner!", ressalta a publicação.

fotogaleria

O texto também lembra que a obra de Kléber Mendonça Filho também foi indicada aos prêmios de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Filme e Melhor Elenco, e que a cerimônia acontecerá no próximo dia 15 de março.

Wagner Moura também venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro, no último dia 12 de janeiro.

Disputa pela estatueta

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" disputa a estatueta de Melhor Filme com "Bugonia", "F1: O filme", "Frankenstein", "Hamnet: A vida antes de Hamlet", "Marty Supreme", "Uma batalha Após a Outra", "Valor Sentimental", "Pescadores" e "Sonhos de Trem".

A obra se iguala a "Cidade de Deus", dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, o primeiro filme brasileiro a receber quatro indicações no Oscar em 2004, nas categorias "Melhor Diretor", "Melhor Roteiro Adaptado", "Melhor Fotografia" e "Melhor Edição".

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses de um representante da indústria de energia, ele se torna alvo de perseguição e ameaça de morte, sendo forçado a se esconder. O filme já conquistou a marca de 1,5 milhão de espectadores.