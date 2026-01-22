Wagner Moura é torcedor fanático do VitóriaReprodução / Instagram
Time de Wagner Moura, Vitória parabeniza ator por indicação ao Oscar: 'Estamos na torcida'
Clube baiano postou uma homenagem ao artista nas redes sociais pelo trabalho dele em 'O Agente Secreto'
Casagrande vê atuação espetacular do Flamengo e diz que Léo Jardim evitou 'goleada histórica'
Rubro-Negro utilizou titulares pela primeira vez no ano
Flamengo avança por Paquetá e aguarda resposta de proposta feita ao West Ham
Rubro-Negro formaliza oferta milionária e aposta na vontade do jogador para fechar acordo
Anselmi reforça confiança em Arthur Cabral na temporada de 2026: 'O gol vai chegar'
Atacante é elogiado pelo treinador, mesmo após ter passado em branco na vitória contra o Volta Redonda
Futebol saudita deve fazer nova investida por Vini Jr e Salah, diz jornal inglês
Atacantes não vivem seus melhores momentos na Europa
Musa do Olimpia aproveita o verão ao lado de amiga e posta foto de biquíni
Leidy Cardozo tem mais de 318 mil seguidores no Instagram
