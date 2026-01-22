Walter Casagrande exaltou atuação do FlamengoDivulgação

Rio - O Flamengo derrotou o Vasco por 1 a 0 na última quarta-feira pelo Campeonato Carioca. O ex-atacante Walter Casagrande elogiou a atuação do Rubro-Negro, que pela primeira vez no ano, teve sua equipe principal sendo utilizada.
"Foi uma estreia espetacular dos titulares do Flamengo, ainda sem Arrascaeta. O campeão brasileiro e da Libertadores não deu chances para o rival em nenhum momento", afirmou em sua coluna no "UOL".
O placar magro foi visto como injusto por Casagrande. O ex-jogador destacou a bola atuação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, no clássico.
"Nesta quarta, Léo Jardim ajudou muito o Vasco a se livrar de uma goleada histórica, tamanho foi o domínio do Flamengo", concluiu.