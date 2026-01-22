Cuiabano está na mira de clubes brasileiros - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 22/01/2026 15:20

Rio - O lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, não está na mira apenas de Vasco e Botafogo. O Cruzeiro e o Corinthians também monitoram a situação do jovem e pode fazer uma proposta pela contratação do atleta.

Cuiabano defendeu o Alvinegro até o fim do ano passado e depois seguiu para o clube inglês que o havia comprado em setembro de 2025. Porém, o brasileiro tem feito parte da equipe sub-21 do Nottingham Forest.

Em setembro do ano passado, a equipe da Inglaterra desembolsou algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões na época) para contratar Cuiabano. Ele assinou até junho de 2029.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo na metade da temporada de 2024. No total, ele entrou em campo em 77 jogos, anotou dez gols e deu oito assistências. Ele foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo clube carioca.