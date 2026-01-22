Álvaro Arbeloa tem duas vitórias em três jogos pelo Real - Javier Soriano / AFP

Publicado 22/01/2026 16:20

Rio - O bom começo de Álvaro Arbeloa, que depois de estrear com a eliminação na Copa do Rei para o Albacete, emplacou duas vitórias seguidas (uma pela LaLiga e outra pela Liga dos Campeões), vem reduzindo os rumores de que Jürgen Klopp poderá assumir o comando do Real Madrid na próxima temporada.

"Um desses técnicos cujo nome continua aparecendo repetidamente é ninguém menos que Jürgen Klopp, que mais uma vez terá que esperar. Nas últimas semanas, seu nome (Klopp) voltou a ser bastante comentado, mas, mais uma vez, e isso já aconteceu muitas vezes, a opção foi engavetada por enquanto. Agora é a vez de Álvaro Arbeloa", disse o diário "AS".

Além dos bons resultados, Arbeloa tem sido bem avaliado pelo elenco do Real Madrid. Vini Jr, por exemplo, voltou a desempenhar um bom futebol nos últimos jogos.

"Álvaro Arbeloa foi escolhido para tentar mudar a sorte do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso. E parece que ele está conseguindo, principalmente por criar uma conexão entre o técnico e os jogadores que antes parecia inexistente", concluiu.