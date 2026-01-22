Álvaro Arbeloa tem duas vitórias em três jogos pelo RealJavier Soriano / AFP
Bom começo de Arbeloa reduz rumores de Klopp no Real Madrid, diz jornal espanhol
Técnico obteve duas vitórias seguidas no clube espanhol
Bom começo de Arbeloa reduz rumores de Klopp no Real Madrid, diz jornal espanhol
Técnico obteve duas vitórias seguidas no clube espanhol
Chelsea avalia investida por Douglas Luiz para reforçar o meio-campo
Clube inglês monitora situação do brasileiro e estuda empréstimo até o fim da temporada
Casagrande vê atuação espetacular do Flamengo e diz que Léo Jardim evitou 'goleada histórica'
Rubro-Negro utilizou titulares pela primeira vez no ano
Wallace Davi não poderá jogar o Carioca pelo Botafogo; entenda
Volante já atuou pelo Tricolor no Estadual e fica impedido pelo regulamento da Ferj
Volante da seleção brasileira anuncia saída de clube inglês
Casemiro confirma que deixará o Manchester United após o fim da temporada
Cruzeiro e Corinthians têm interesse na contratação de Cuiabano, ex-Botafogo
Vasco também deseja contratar o lateral-esquerdo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.