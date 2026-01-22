Sexta edição do R1 Fighting Series contou com lutas de alto nível e momentos marcantes - (Foto: Divulgação)

22/01/2026

O R1 Fighting Series 6 foi realizado na noite desta quarta-feira (21), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Na luta principal do evento, o venezuelano Leandro Solano venceu o brasileiro João Pedro Moreira por finalização no segundo round, com um mata-leão.



O combate teve uma dinâmica clara desde o início. Moreira buscou manter a luta em pé, enquanto Solano insistiu na estratégia de queda e controle no solo. No segundo round, o venezuelano conseguiu levar a luta para o chão, trabalhou as posições e encaixou o mata-leão que definiu o confronto.

Na luta coprincipal, Tiago Taveira venceu João Vitor Cavalcante por nocaute técnico no final do segundo round. A interrupção veio após uma sequência de cotoveladas que levou o árbitro a encerrar o combate.



Outro desfecho por nocaute marcou o duelo entre Marllon Santos e Felipe Lima. Santos aplicou uma cotovelada giratória nos segundos finais do terceiro round, encerrando a luta.



Confira os resultados do evento:



R1 Fighting Series 6

Ginásio Nilson Nelson, Brasília, DF

Leandro Solano venceu João Pedro Moreira por finalização (mata-leão) aos 0:55 do R2

Thiago Taveira venceu João Vitor Bezerra por nocaute técnico (cotoveladas) aos 4:26 do R1



Maycon Douglas Siqueira venceu João Pereira por decisão unânime



Lucas Silva venceu Willian Costa por nocaute técnico (socos) aos 0:12 do R1



Hiago Pereira venceu Kauan Leopoldina por decisão unânime



Ricardo Lemos venceu Nilson Silva por finalização (guilhotina) aos 2:44 do R1



Almir Augusto venceu Savio Silva Santos por nocaute (socos) aos 2:42 do R1



Pedro Henrique venceu Jorge Fabio Cordeiro por decisão unânime



Marllon Santos venceu Fábio Lima por nocaute (cotovelo giratório) aos 4:24 do R3



Pedro Pereira venceu Enzo Valadares por decisão unânime