O R1 Fighting Series 6 foi realizado na noite desta quarta-feira (21), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Na luta principal do evento, o venezuelano Leandro Solano venceu o brasileiro João Pedro Moreira por finalização no segundo round, com um mata-leão.

O combate teve uma dinâmica clara desde o início. Moreira buscou manter a luta em pé, enquanto Solano insistiu na estratégia de queda e controle no solo. No segundo round, o venezuelano conseguiu levar a luta para o chão, trabalhou as posições e encaixou o mata-leão que definiu o confronto.
Na luta coprincipal, Tiago Taveira venceu João Vitor Cavalcante por nocaute técnico no final do segundo round. A interrupção veio após uma sequência de cotoveladas que levou o árbitro a encerrar o combate.

Outro desfecho por nocaute marcou o duelo entre Marllon Santos e Felipe Lima. Santos aplicou uma cotovelada giratória nos segundos finais do terceiro round, encerrando a luta.

Confira os resultados do evento:

R1 Fighting Series 6
Ginásio Nilson Nelson, Brasília, DF
21 de janeiro de 2026
Leandro Solano venceu João Pedro Moreira por finalização (mata-leão) aos 0:55 do R2
Thiago Taveira venceu João Vitor Bezerra por nocaute técnico (cotoveladas) aos 4:26 do R1

Maycon Douglas Siqueira venceu João Pereira por decisão unânime

Lucas Silva venceu Willian Costa por nocaute técnico (socos) aos 0:12 do R1

Hiago Pereira venceu Kauan Leopoldina por decisão unânime 

Ricardo Lemos venceu Nilson Silva por finalização (guilhotina) aos 2:44 do R1

Almir Augusto venceu Savio Silva Santos por nocaute (socos) aos 2:42 do R1

Pedro Henrique venceu Jorge Fabio Cordeiro por decisão unânime
Marllon Santos venceu Fábio Lima por nocaute (cotovelo giratório) aos 4:24 do R3

Pedro Pereira venceu Enzo Valadares por decisão unânime