Velódromo será o palco do Rio Summer National Open, que abre o ano da CBJJD (Foto: ISO)
Organizado pela CBJJD, o Circuito Rio Mineirinho promete reunir grande número de atletas, equipes tradicionais, alto nível técnico, entre outras atrações logo no início da temporada. E o Rio Summer National Open, além de abrir o ranking de 2026, costuma servir como termômetro para o restante do Circuito.
O evento também vale pontos importantes para o ranking 2026 e será palco da premiação oficial do ranking 2025, reconhecendo competidores e equipes que se destacaram ao longo do último ano. A cerimônia de premiação reforça o caráter simbólico da etapa, que une encerramento de um ciclo e início de outro dentro da CBJJD.
Entre os principais atrativos para a temporada estão as passagens internacionais para competir na Europa nos eventos da ISBJJA, as premiações em dinheiro - assim como quimonos e placas de tatame - e a cobiçada bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, que segue como um dos maiores incentivos do Jiu-Jitsu desportivo no estado.
Com expectativa de grande participação e disputas intensas em todas as categorias, o Rio Summer National Open 2026 promete mais um fim de semana de casa cheia no Velódromo. O alerta está dado: as inscrições se encerram nesta sexta-feira (23), mesmo dia em que a checagem oficial será aberta para os inscritos.
