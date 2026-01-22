Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/01/2026 16:48

A diretoria da CBF avalia positivamente o trabalho de Carlo Ancelotti e entende que o treinador recolocou a Seleção em um patamar competitivo. A entidade optou por avançar na renovação sem atrelar a decisão ao desempenho do Brasil na Copa de 2026, apostando em um projeto de longo prazo até o Mundial de 2030, segundo informação do "ge".



As conversas para a extensão do vínculo começaram ainda em outubro e ganharam força no fim do ano. Com o aval do técnico italiano aos termos apresentados, as partes chegaram a um acordo verbal, restando apenas ajustes burocráticos para a assinatura do novo contrato.

Ancelotti retorna ao Brasil nesta sexta-feira (23), após período de férias no exterior, e a expectativa é de que o novo vínculo seja formalizado nas primeiras semanas de fevereiro. O departamento jurídico da CBF já trabalha nos detalhes finais.

Atualmente, o italiano é o técnico de seleção mais bem remunerado do mundo, com salário em torno de 10 milhões de euros por ano (R$ 63,4 milhões). A renovação deve manter bases semelhantes, com ajustes relacionados a bonificações por conquistas, incluindo a atual premiação de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) em caso de título mundial em 2026.

No comando da Seleção desde o fim de maio do ano passado, Ancelotti soma oito partidas, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O Brasil ainda enfrenta França e Croácia em março, nos últimos amistosos preparatórios antes da convocação para a Copa do Mundo.