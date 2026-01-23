Zubeldía conduziu as atividades do Fluminense nesta sexta-feira (23), no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Rio - Recuperado de um procedimento cardiovascular, Luis Zubeldía retomou os trabalhos no Fluminense. O técnico realizou exames médicos, foi liberado e conduziu as atividades do elenco nesta sexta-feira (23), no CT Carlos Castilho.
No entanto, o treinador não estará à beira do campo no clássico com o Flamengo, no domingo (25). O argentino só retornará na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.
Sendo assim, o auxiliar Maxi Cuberas seguirá à frente do time contra o Rubro-Negro. A partida será às 18h, também no Maracanã, pela quarta rodada do Carioca.
O Fluminense soma seis pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo A da Taça Guanabara.